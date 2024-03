Internauci wytykają błędy podczas przebudowy przystanku kolejowego Warszawa Wawer. Czy to fuszerka wykonawcy?

Jak wygląda obecnie remontowana stacja Warszawa Wawer? Zobaczcie na zdjęciach poniżej

Przebudowa stacji Warszawa Wawer zakładała m.in. że peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wiaty, ławki i tablice informacyjne. Wybudowane zostanie też nowe przejście podziemne, ale jak widać nie wszystko idzie zgodnie z planem.- Co się dzieje gdy się odnowi sufit nie uszczelniając wcześniej dachu? To się dzieje - napisał jeden z użytkowników forum o pseudonimie Kayak.

Aleksy Witwicki

Zdjęcie szybko zaczęło zdobywać popularność także w serwisie X wśród osób zainteresowanych tematem. Tam udostępnił je Daniel Radomski. Dodawał, że na suficie widać rolki papy, więc jest nadzieja, że zostanie to poprawione Bez wątpienia niepokoi jednak fakt, że remont już na tym etapie sprawia wrażenie fuszerki i popełniania prostych błędów. Infrastruktura powinna bowiem być wysokiej jakości i służyć przez wiele lat.