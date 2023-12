Szaber Bowl do rozbiórki. Kultowy warszawski skatepark wkrótce przestanie istnieć. W jego miejscu powstanie nowoczesny obiekt

W stolicy powstanie nowy Szaber Bowl. Decyzją radnych m.st. Warszawy w przyszłorocznym budżecie Zarządu Terenów Publicznych, znajdą się środki niezbędne do zaprojektowania nowoczesnego obiektu dla entuzjastów sportów rolkowych na Powiślu. Zastąpi on popularny skate park, który jeszcze do niedawna funkcjonował pod mostem Poniatowskiego, na terenie niedokończonej budowy pawilonu handlowego z lat 90., tuż przy stacji PKP Warszawa Powiśle

Twórcy dotychczasowej konstrukcji i przedstawiciele dzielnicy Śródmieście zapowiedzieli, że wspólnie będą czuwać nad powodzeniem tego projektu.

Poniżej publikujemy zdjęcia obiektu, który wkrótce trafi do rozbiórki oraz wizualizację nowego skate parku.