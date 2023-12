Zabytkowa leśniczówka na Ursynowie znów służy mieszkańcom. Obiekt otwarto po 8 latach przerwy

Modernizacja leśniczówki na Rydzowej zakończona

Na początek uczniowie, od lutego leśniczówka dostępna dla wszystkich

Leśniczówka z zabytkowym charakterem

W ramach modernizacji budynek został dostosowany do współczesnych standardów, ale zachowano jego zabytkowe elementy: część oryginalnej konstrukcji, układ pomieszczeń i ich wyposażenie. Po konserwacji do leśniczówki wróciły m.in. drzwi z kutymi zawiasami, okna i piec kuchenny. Renowacji poddano zabytkowe meble: drewnianą witrynę z przeszklonymi drzwiami, biurka, biblioteczkę, drewnianą etażerkę oraz starą maszynę do pisania. Do dawnej świetności przywrócono także drewnianą podłogę. Po wyczyszczeniu i naprawie wróciły też mundur oraz narzędzia leśniczego: klupa do mierzenia średnicy, numerator do drewna, kostur do sadzenia drzew czy ośnik do korowania.