Willa Przybytkowskich w Warszawie. Drewniana perełka z arcyciekawą historią. Oto najstarszy dom na Saskiej Kępie

Uroki Saskiej Kępy

Pięknej, obszernej i niezwykle ciekawej historii Saskiej Kępy z pewnością należy się osobny artykuł. W tym poświęcimy jednak uwagę wyjątkowemu budynkowi, który jest jej nieodłącznym elementem. Mowa o drewnianym domu znajdującym się przy ulicy Walecznych 37. Można go podziwiać na poniższych zdjęciach.

Dziś Saska Kępa jest osiedlem z własnym samorządem, które pod względem administracyjnym stanowi część dzielnicy Praga-Południe. Jej początki datuje się na XIV wiek, gdy należała do Solca i nazywano ją Kępą Solecką. W kolejnych latach, jej nazwa wielokrotnie ulegała zmianie. Wśród najpopularniejszych określeń warto wymienić: Kępą Kawczą, Kępą Miejską, Kępą Holenderską, Kępą Olenderską czy po prostu Holandię - od zamieszkujących ją w XVII wieku osadników holenderskich, fryzyjskich i flamandzkich.

Saska Kępa to jedna z najbardziej klimatycznych części Warszawy. Wszystko za sprawą cudownych uliczek wypełnionych rozmaitymi restauracjami i kawiarenkami, spokoju, jaki panuje w tamtejszej okolicy, bogatej roślinności, która w połączeniu ze śpiewem ptaków stanowi niekwestionowany argument do wyjścia na długi spacer oraz arcyciekawej historii.

Willa Przybytkowskich - początki historii

Obiekt został wzniesiony niecałe 150 lat temu, czyli około 1880 roku. To czas, gdy na terenie dzisiejszego Parku Skaryszewskiego i Stadionu Narodowego rozciągały się łąki i pola, a w okolicach budowano wiejskie chaty, przy których pasło się bydło. To właśnie wtedy wprowadziła się do niego wspomniana Anna Klotylda z Neumannów Przybytkowska, wraz ze swoim mężem.