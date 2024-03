Plac Słoneczny na Żoliborzu, czyli zegar wśród zieleni, którego nigdy nie było. Oto historia ambitnego pomysłu urbanistycznego

Plac Słoneczny, który zlokalizowany jest u zbiegu trzech ulic – Śmiałej i dwóch odcinków Fortecznej, powstał w latach 1922-1925, z pomysłu architektów Antoniego Aleksandra Jawornickiego i Kazimierza Tołłoczko. Natomiast same domy wokół placu stworzył Romuald Gutt i Adolf Świerczyński. Mieszkać w tym miejscu mieli najwyższej rangi oficerowie – docelowo 10 rodzin.

Plac Słoneczny dzisiaj jest jednym ze znaków rozpoznawczych Żoliborza . Większość mieszkańców miasta kojarzy to miejsce, choć nie wszyscy wiedzą, że nosi taką nazwę i skąd się ona właściwie wzięła. Miejsce to uznawane jest za jeden z najpiękniejszych placów w całej Warszawie. A wszystko zaczęło się od niecodziennego projektu urbanistycznego miasta w czasach międzywojnia.

Żoliborz Oficerski zabudowany jest w większości białymi domami z czerwonymi dachami w stylu polskich dworków. Najwięcej tego typu budynków znajduje się przy ulicy Fortecznej oraz Śmiałej. Ten obszar Żoliborza to niewątpliwie jedno z ciekawszych miejsc w Warszawie. Dworkowe wille, kameralne ulice, czerwona kostka na jezdni, dom Andrzeja Wajdy i… tajemniczy Plac Słoneczny, który kryje ciekawa historię.

Co ciekawe, był i jest do dzisiaj to jeden z najmniejszych placów Żoliborza, a ściślej – Żoliborza Oficerskiego.