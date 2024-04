Odkryj Żoliborz Oficerski, uroczy zakątek Warszawy. Wille w stylu dworkowym, dom Andrzeja Wajdy i tajna radiostacja Joanna Postrzednik

Żoliborz Oficerski to niewątpliwie jedno z ciekawszych miejsc w Warszawie. Dworkowe wille, kameralne ulice, czerwona kostka na jezdni, dom Andrzeja Wajdy, Plac Słoneczny czy budynek szkoły z ponad trzema tysiącami śladów ostrzału - to tylko niektóre z ważnych punktów na mapie tego miejsca. Zabieramy Was dzisiaj na wiosenny spacer przez Żoliborz Oficerski. Będzie nieco historii, pięknych widoków i ciekawostek.