Pensjonat ,,Przedwiośnie" zabytkiem. Podwarszawska perełka ma niemal 100 lat. "Malowniczy styl dworkowy i zakopiański"

Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek dawnego pensjonatu „Przedwiośnie" wraz z terenem posesji, w Podkowie Leśnej przy ul. Parkowej 21. Postępowanie w tej sprawie wszczęto z urzędu.

Pensjonat „Przedwiośnie" razem z znajdującym się na sąsiedniej działce pensjonatem „Jókawa" wzniesiony został w 1928 r. według projektu architekta Rzepeckiego.

- Nieruchomość należy do pierwszych stu domów wybudowanych w Podkowie Leśnej do 1930 r. Pierwotnie był przeznaczony na pensjonat letni. Dom do 1968 r. należał do fundatora Michała Walkowskiego, odziedziczony został następnie przez Mieczysława Radowickiego i Stanisława Felta. W 1974 r. połowę domu należącą do Radowickiego wykupił Leon Tokarski, zaś drugą połowę w 1968 r. zakupiła Joanna Bryzek. Obecnie znajduje się w posiadaniu właścicieli prywatnych - przekazuje Prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.