Skatepark na warszawskim Ursynowie. 14 przetargów w ciągu trzech lat. Czy raj dla deskorolkarzy w końcu powstanie? Michał Mieszko Skorupka

Skatepark i Pumptrack pod Kopą Cwila to jedna z inwestycji, na którą mieszkańcy Ursynowa czekają od wielu lat. Projekt zgłoszony w Budżecie Obywatelskim w 2018 roku, do dziś nie doczekał się realizacji. W ciągu trzech lat odbyło się w jego sprawie 14 przetargów. Chętnych do stworzenia obiektu nie było. Gdy potencjalni wykonawcy wreszcie się pojawili, żądali pieniędzy znacznie przekraczających możliwości władz dzielnicy. Finalnie, środki przeznaczone na skatepark, zostały przekazane m.in. na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Czy to oznacza koniec marzeń o raju dla miłośników jazdy na desce?