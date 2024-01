Kolejny etap remontu XIX-wiecznego kościoła zakończony. Przetrwał zniszczenie getta. Odnowiono elewacje i wieże

Remont kościoła św. Karola Boromeusza

- Naprawiono tynki, które były mocno zawilgocone i zagrzybione na skutek niszczącego działania warunków atmosferycznych i niewłaściwie przeprowadzonych wcześniejszych remontów. Następnie pomalowano elewację na kolor zgodny z oryginalnym. Przeprowadzono również konserwację ozdobnych profili oraz elementów dekoracyjnych wykonanych z żeliwa, takich jak bazy i kapitele pilastrów czy putta - poinformował Stołeczny Konserwator Zabytków. Dotacja miasta na ten cel wyniosła 276 tys. zł. Do zakończenia procesu odnowienia kościoła pozostała jeszcze elewacja frontowa. Parafia chce by ten element udało się wyremontować w tym roku.

Głównym inwestorem remontu jest Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła, ale otrzymuje także wspomniane dotacje miejskie. Prace rozłożono na lata ze względu na bardzo duże koszty robót. Budynek był świadkiem walk w powstaniu styczniowym, odzyskania niepodległości Polskę, okupacji niemieckiej, a także okrucieństwa w warszawskim getcie. Budowa trwała osiem lat od 1841 do 1849 roku na zakończeniu Osi Saskiej, jak informuje Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Do czasów współczesnych zachował się niemal cały XIX-wieczny korpus świątyni, co widać na historycznych zdjęciach. Niemniej po wojnie znowu zaczął niszczeć. Zaniedbanie i nieudane remonty sprawiły, że wymagał bardzo dokładnego odrestaurowania.