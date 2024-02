Ulica Grzybowska czeka na zmiany. Dojdzie do nich jeśli zniknie kamienica, która zagrała w kultowej komedii Stanisława Barei

Warszawa Stanisława Barei

Uważana przez niektórych za najlepszą spod ręki mistrza polskiej komedii, opowiada o pracowniku muzeum, któremu zaginął obraz z archiwum. Wskutek tego grozi mu więzienie. Postanawia się ukrywać, przebrany za kobietę i pod przybranym nazwiskiem podejmuje pracę gospodyni domowej. Bohater filmu, Stanisław Maria Rochowicz (w tej roli Wojciech Pokora) mieszka na poddaszu kamienicy w malutkim lokalu. Gdy zjawia się tam malarz, którego dzieło zaginęło, bohater ucieka na dach. Wówczas możemy zobaczyć kamienicę z zewnątrz już z istniejącymi blokami Osiedla za Żelazną Bramą. Macha z niej także później jego filmowa żona. Na jednym z naszych zdjęć widać przy oknie antenę satelitarną. To właśnie przy poddaszu, które mieli zamieszkiwać.

Stanisław Bareja uwielbiał warszawskie plenery. Wykorzystywał je kiedy była tylko taka możliwość. Często robił to ironicznie, w celu ośmieszenia różnych sytuacji albo kontekstu. Mało kto wie, że Bareja bardzo nie lubił Pałacu Kultury i Nauki. Darzył dość dużym sentymentem przedwojenną Warszawę, o czym świadczą chociażby nawiązania do Zamku Królewskiego i Placu Zamkowego. Za jedno z takich nawiązań można też uznać wykorzystanie kamienicy przy ul. Grzybowskiej 46 w filmie "Poszukiwany, poszukiwana".

Ulica Grzybowska czeka na zmiany. Dojdzie do nich jeśli znik...

Kamienica na drodze do postępu?

Chwilę później Pokora wychodzi z kamienicy i widzimy jeszcze brukowaną ul. Grzybowską. Teraz po wielu latach ma zostać ucywilizowana. Brakuje tam szerokich i wygodnych chodników, dróg dla rowerów i zieleni. To wszystko jest zaplanowane, ale póki co inwestycje wstrzymuje wspomniana kamienica. Wobec niej trwa spór jeśli chodzi o aspekty historyczne. Aktywiści z "Kamień i co" pisali o niej w lipcu tak: - Z przedwojennych zabudowań pomiędzy dzisiejszą ul. Jana Pawła II a Żelazną, zachowała się tylko ta kamienica. Naszym zdaniem warto ją chronić.