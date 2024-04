W Warszawie otwarto wystawę "Zbieramy Budujemy Pamiętamy". To zapowiedź Muzeum Getta Warszawskiego

W czwartek na Placu Grzybowskim zainaugurowano wystawę plenerową "Zbieramy Budujemy Pamiętamy". Ekspozycja to imitacja fragmentu muru getta warszawskiego, na którym ukazane są zdjęcia pokazujące życie Żydów w czasie okupacji. Fotografie pojawią się na wystawie stałej powstającego Muzeum Getta Warszawskiego.

Wystawa zapowiada to, co się znajdzie w 2026 roku na wystawie stałej Muzeum Getta Warszawskiego, a nawet zapowiada samą placówkę. Znajdują się tu zdjęcia, które są częścią bardzo bogatej kolekcji tworzonej na potrzeby muzeum. Fotografie opatrzone są krótkimi tekstami, będącymi wprowadzeniem do koncepcji ekspozycji, czyli 9 galerii, które opisują historię Żydów warszawskich od końca XIX wieku do 1946 roku. Każdy z tych tekstów opisuje to, co będzie znajdowało się w konkretnej galerii - powiedziała w rozmowie z nami dr hab. Katarzyna Person, Zastępczyni Dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego ds. Naukowych i Wystawienniczych.