Czerwony Dwór pod Warszawą wpisany do rejestru zabytków. Dawniej działał tam szpital polowy

Czerwony Dwór i jego historia

Jak się okazuje, pierwsze wzmianki na temat folwarku Czerwony Dwór w Pustelniku pochodzą z połowy XIX wieku. W 1904 roku jego nowym właścicielem został Władysław Olechnowicz — psychiatra prowadzący wówczas prywatny dom zdrowia dla chorych nerwowo i umysłowo w Lublinie. To właśnie on przeniósł zakład do Czerwonego Dworu przy stacji Pustelnik kolejki Markowskiej, a następnie kierował nim do 1915 roku.