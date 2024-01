Obiekt wieńczy kopuła zapowiadająca wyjątkowe wnętrze. Rzeczywiście, budynek stworzony w 1952, miał prezentować się "światowo". Powstał na potrzeby Prezydium Rządu. Socjalistyczne władze potrzebowały obiektu "na miarę możliwości". A w zniszczonej wojną Warszawie nie było to łatwe. Do boju zaciągnięto Marka Leykama, architekta solidnie wykształconego w międzywojniu (z doktoratem z architektury obronionym w Zurychu), który zaczynał właśnie swoją karierę w nowym państwie.

Z zewnątrz zwyczajna, socrealistyczna bryła. Przy Wspólnej 62, niedaleko kościoła św. Barbary, stoi pasujący do rządowej dzielnicy sześcian. Z ulicy wygląda elegancko, jednak zbytnio się nie wyróżnia. Widać, że przeszedł generalny remont. Zabawa zaczyna się, gdy spojrzymy na budynek z góry. Przypomina… statek kosmiczny.

Warszawski Wawel

Architekt w socjalistyczną bryłę wpisał potężną kopułę. W środku znalazło się potężne atrium otoczone pięcioma kondygnacjami krużganków nawiązujących do dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu zajmujące aż 1/3 budynku. Elewacja z piaskowca pasowała do okolicy, jednak wnętrze – jak zauważają niektórzy komentatorzy – to wręcz aluzja do kupców weneckich, pierwszych kapitalistów!

Nowe państwo – po wojnie – potrzebowało nowej siedziby. Prezydium Rządu miało być iście królewskie. Leykam początkowo zaproponował budowę 15-piętrowego wieżowca. To jednak było zbyt „zachodnie” i nie mieściło się w kanonie ówczesnej władzy. Kolejny projekt był jednak jeszcze bardziej intrygujący.

Budynek pełen tajemnic

Budowa trwała, gdy Warszawa podnosiła się z ruin. Władze szukały pomysłów, by podnieść prestiż przyszłego Prezydium Rządu. Podobno materiały przywożono z gruzów poniemieckich obiektów na Dolnym Śląsku, a charakterystyczne świetliki pochodziły z samego bunkra Hitlera.

Rząd wprowadził się na Wspólną w 1952 roku. Poza zachwycającymi wnętrzami projektant pomyślał także o standardach bezpieczeństwa rodem z czasów zimnej wojny. Prezydium posiada dwa piętra podziemne. Na -2 umieszczono schron przeciwatomowy, który miał służyć ówczesnemu prezydentowi Bolesławowi Bierutowi. Co ciekawe, system chłodzenia tego miejsca był połączony z pobliską fontanną.

Ponowna świetność

Kino w podziemiach przetrwało do lat 70. Potem, już po upadku PRL, w tym miejscu otworzył się klub Ground Zero. Była to jedna z najsłynniejszych dyskotek w Warszawie, na scenie występowali m.in. U2 czy Eiffel 65. Klub z charakterystyczną kulą pod sufitem przetrwał ponad dziesięć lat. Potem przyszedł czas na remont. Ale po kolei.

Po upadku PRL budynek należał do FSO, które od lat miało w nim swoje biuro projektowe. Polski koncern kupili Koreańczycy. Daweoo przestało produkować, a w 2005 terenem przy Wspólnej zaczął zarządzać syndyk. Pięć lat później obiekt przejął Euro Invest należący do jednego z najbogatszych Polaków – Jana Kulczyka. Remont trwał ponad dwa lata i kosztował aż 15 milionów euro. W rezultacie dawne Prezydium Rządu stało się – Ufficio Primo. Nazwa jest odniesieniem do florenckiej Galerii Uffizich będącej inspiracją dla projektantów.

Po remoncie, prowadzonym pod kierunkiem pracowani B'art, budynek znów stał się luksusowy. Wnętrza zaprojektowane przez Wiesława Olko to dzisiaj nowoczesne biura (6 tys. mkw) oraz wielkie atrium wynajmowane na prestiżowe imprezy – m.in. Bal Dziennikarzy.