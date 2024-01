Zaskakujące odkrycie na ulicy Starej w Warszawie. Chodzi o fragment barokowego epitafium

Znalezioną płytę nagrobną poddano analizom.

- Co najważniejsze relikt jest autentyczny, co potwierdził dr hab. Michał Wardzyński – ekspert od rzeźby nowożytnej – przekazał Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Znaleziony fragment płyty pochodzi z lat 60. lub 70. XVII wieku i został wykonany z tzw. „czarnego marmuru” z Dębnika (to wapień bitumiczny, niezwykle popularny w kamieniarstwie dawnej Rzeczypospolitej).

- Jego wiek pozwoliły ustalić surowiec, z którego został wykonany oraz barokowe w stylu labry, czyli ornamenty roślinne tarczy herbowej, w postaci liści umieszczonych symetrycznie po obu jego stronach – wyjaśnił konserwator. – Relikt jest częścią grobsztynu, czyli marmurowej prostokątnej płyty posadzkowej przykrywającej wejście do krypty w jakimś kościele, najprawdopodobniej z terenu Starego lub Nowego Miasta.

Grobsztyny posiadały zazwyczaj cztery okrągłe metalowe koła (ucha) do podnoszenia oraz ramę zamontowaną w posadzce. W wersji najbardziej ekskluzywnej do płyt dołączano także schodki umożliwiające zejście do krypty.