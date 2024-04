Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę historycznego zrywu

Czym zajmują się wolontariusze Muzeum Powstania Warszawskiego?

Nabór trwa do 31 maja 2024 roku, a ankiety rekrutacyjne dostępne są na stronie muzeum . W przypadku osób, które chcą pomóc tylko 1 sierpnia jest to pomoc podczas akcji społecznej „Wolność łączy” i polega na służbie 1 sierpnia 2024 roku o godz. 17.00 w jednym z 365 miejsc pamięci Powstania Warszawskiego. Osoby, które chcą współpracować dłużej, wolontariat (wakacyjno-obchodowy), muzeum oferuje zaangażowanie w pomoc kombatantom i ich rodzinom, przygotowaniu i realizacji wydarzeń obchodowych takich jak koncerty, spektakle, gry i akcje miejskie, jak również na wsparciu codziennej działalności Muzeum w Dziale Obsługi Ekspozycji oraz Dziale Edukacyjnym. Z każdym z kandydatów na wolontariusza zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna, wybrane osoby zostaną zaproszone na szkolenia organizacyjne i specjalistyczne.

- Co roku zgłaszają się do nas nowe osoby, które chcą przeżyć niezwykłą przygodę - wziąć udział w obchodach Powstania Warszawskiego, uczcić pamięć o bohaterach z sierpnia i września 1944 roku, dotknąć historii. To bezcenna lekcja o życiu, o tym, co jest ważne - mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak zaznacza, muzeum oferuje różne formy wolontariatu prowadzenie wywiadów z potomkami Powstańców Warszawskich w ramach projektu „Korzenie pamięci”, poszerzanie wiedzy o powstaniu poprzez ukończenie szkolenia i zostać wolontariuszem-przewodnikiem, można także wspierać edukację dzieci lub wziąć udział w akcji „Paczka dla Powstańca”.

Jak co roku Warszawa przygotowuje się do obchodów rocznicowych już kilka miesięcy wcześniej. W tym roku to już 80. rocznica największego zrywu niepodległościowego w czasie II wojny światowej. W zeszłym roku już pod koniec lipca organizowano koncerty muzyczne związane z utworami nawiązującymi do Powstania Warszawskiego, najwięcej wydarzeń dotyczy oczywiście 1 sierpnia, ale nie tylko. Odbywają się biegi powstańcze, masy krytyczne, marsze pamięci, a także liczne wydarzenia kulturalne. Na oficjalny program obchodów przyjdzie nam jeszcze jednak poczekać - prawdopodobnie do lipca.