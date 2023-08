To było jedno z najważniejszych wydarzeń Powstania Warszawskiego. Dziś obchody 79. rocznicy zdobycia PAST-y

Walki o odbicie PAST-y trwały od 2 sierpnia 1944 roku. Powstańcze oddziały kilkukrotnie szturmowały budynek – ostatecznie gmach został zdobyty przez batalion „Kiliński” pod dowództwem rotmistrza Henryka Leliwy-Roycewicza przy wsparciu innych grup szturmowych AK. Po zwycięskiej akcji na szczycie budynku wywieszono biało-czerwoną flagę. Gmach PAST-y pozostał w polskich rękach do końca powstania – dzięki zdobyciu obiektu powstańcy m.in. uzyskali łączność między dzielnicami miasta. Odbicie PAST-y miało dla walczących oddziałów również duże znaczenie psychologiczne i było zachętą do dalszego oporu wobec Niemców. Budynek PAST-y to dziś serce powstańczej tradycji. Przy wejściu znajduje się 17 tablic nawiązujących do powstania warszawskiego. Ten 50-metrowy przedwojenny wieżowiec wciąż góruje nad okolicą.