Zmarł powstaniec warszawski Stanisław Kral-Leszczyński ps. "Stach". "Odszedł na wieczną wartę" w wieku 100 lat

To był dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy przyjaźnić się z Panem Stanisławem i wspierać go na co dzień w ramach projektów opiekuńczych Fundacji - podkreśliła Fundacja Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich we wpisie na Facebooku.

Przypomniano także, iż Kral-Leszczyński został ranny w czasie walk.

Zostałem ranny w rękę od pocisku artyleryjskiego. Lekarz przychodzi do mnie, to był właściwie student po trzecim roku, jak potem się dowiedziałem, popatrzył na to, mówi: "Obcinamy, trzeba obciąć". Mówię: "Nie zgadzam się". "No to umrzesz". To powiedziałem: "To umrę". Bo tak sobie myślę: "No, żyć bez ręki to nie ma sensu". Przyszedł ksiądz, wyspowiadał formalnie, dał wiatyk na drogę, opłatek jako komunię. Ale ja nie umarłem, dotrwałem ranny do kapitulacji Mokotowa - wspominał w cytowanej wypowiedzi dla Archiwum Historii Mówionej.