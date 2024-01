Pożar hali w Ołtarzewie pod Warszawą. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Prokuratura podaje wstępne wyniki śledztwa Michał Mieszko Skorupka

Warszawska prokuratura podała wstępne wyniki śledztwa dotyczącego pożaru hali produkcyjnej, do którego doszło w czwartek 11 stycznia w Ołtarzewie na Mazowszu. Okazuje się, że do tragicznego zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku samozapłonu substancji łatwopalnej, prawdopodobnie rozpuszczalnika, wykorzystywanego do produkcji tworzyw sztucznych. Wskutek pożaru zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne.