Mieszkańcy Mokotowa domagają się zmian na ul. Puławskiej. Mało konkretów, dużo wyjaśnień. Prezydent Trzaskowski zapowiada co dalej

Mieszkańcy Mokotowa oczekują zmian na Puławskiej

Temat ulicy Puławskiej na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do Dolnej wraca dość regularnie. Mieszkańcy, zrzeszeni m.in. w ramach stowarzyszenia "Przyjazna Puławska" walczą chociażby o przepisową szerokość chodników. Problem stanowią samochody parkujące równolegle do jezdni na chodnikach. Jak mówiła zresztą jedna z przedstawicielek lokalnej społeczności na spotkaniu z Prezydentem Warszawy: - walczymy od 2 lat o praworządność na chodniku. O to by szerokość chodnika była zgodna z przepisami. Jednak na razie nasze pisma kierowane do miasta są oddalane.

- Ja co do tego, że Puławska musi się zmienić się zgadzam. Innego wyjścia nie ma, zwłaszcza pomiędzy ul. Dolną a ul. Goworka, jeśli chcemy, żeby Mokotów normalnie funkcjonował - mówił prezydent. Dodawał także, że póki co trwa uciążliwa na pewno dla mieszkańców budowa linii tramwajowej na Wilanów. Jak twierdził, miasto chce się skupić najpierw na tym, a dopiero potem zmianach na Puławskiej. Wplątana też została w to budowa tramwaju na Rakowieckiej i... remont linii średnicowej, ale po kolei.