Sala Kongresowa w Warszawie przejdzie ogromną metamorfozę. Ogłoszono wykonawcę prac. Koszt remontu to blisko 400 mln zł

Sala zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Zostanie też przebudowana pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont odbędzie się zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

Nowoczesna sala

Pomieszczenia sąsiadujące z salą widowiskową będą z kolei służyć do wystaw i mniejszych wydarzeń multimedialnych.

Konsorcjum Adamietz zwycięzcą w przetargu

Najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego pod nazwą "Modernizacja Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z pomieszczeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania” złożyło konsorcjum Adamietz Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider) i Adamietz Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich (partner). W postępowaniu przetargowym brały jeszcze udział dwa podmioty: Control Process oraz Doraco.

Sala pusta od dziewięciu lat

Przypomnijmy, że Sala Kongresowa została zamknięta we wrześniu 2014 r., a w 2015 rozpoczął się w niej remont. W planach było przystosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych i m.in wymiana foteli. Koszt modernizacji wyceniono wówczas na ok. 45 milionów złotych.

Rok później, wiosną 2016 roku firma wykonująca modernizację ogłosiła upadłość. W grudniu 2017 roku rozpisano przetarg na nową koncepcję modernizacji sali. Koszt remontu oszacowano na ponad 100 mln zł. Rada Warszawy przyznała wtedy na remont 183 mln zł.

W 2022 roku anulowano przetarg na modernizację obiektu, ponieważ kwota zarezerwowana przez miasto była za mała. W ogłoszonym w 2023 roku kolejnym przetargu wreszcie wybrano wykonawcę.