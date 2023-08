Dawna Fabryka "Drucianka" w Warszawie popada w ruinę. Bezcenny zabytek niszczeje w oczach. Konserwator podjął decyzję

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał komunikat w sprawie dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ, tzw. Drucianki. Z informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych wynika, że posiadacz zabytkowego kompleksu otrzymał nakaz przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w portierni należącej do tamtejszego zespołu budowlanego, znajdującej się przy ulicy Objazdowej 1 w Warszawie.

Drucianka Campus. Inwestycja na terenie dawnej fabryki

Przypomnijmy, że dawnej Fabryki Drutu, Sztyftów i Gwoździ szykowana jest ogromna inwestycja, za którą odpowiada firma Liebrecht & wooD. Mowa o "Drucianka Campus" czyli nowoczesny kompleks, na którego terenie znajdą się biura oraz powierzchnie przeznaczone na część handlową, usługową oraz eventową. Wszystko to na obszarze liczącym 42 tysiące metrów kwadratowych.

Realizacja Drucianka Campus zakłada rewitalizację obiektów zabytkowych, uzupełnionych nowoczesną, lekką architekturą, skomponowaną w sposób pozwalający na wyeksponowanie odrestaurowanych budynków historycznych. Inwestycję utworzą trzy sześciokondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni 42 000 mkw. oraz adaptowane do nowych funkcji obiekty zabytkowej fabryki. Zabudowę dopełnią pełne zieleni przestrzenie publiczne placów i ciągów pieszych, które w powiązaniu z funkcjami usługowymi, umożliwią korzystanie z ogródków gastronomii, aktywny wypoczynek, rekreację oraz organizację plenerowych wydarzeń - wskazuje pomysłodawca.

Projekt architektoniczny pochodzi z pracowni Juvenes Projekt. Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2022 roku. Wówczas poinformowano, że potrwają one około 2,5 roku. Łączny koszt inwestycji to niemal 150 mln zł.