Prywatny akademik na warszawskim Powiślu gotowy. Za pokój z łazienką trzeba tu zapłacić prawie 2 400 złotych

Nowoczesny akademik składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków - jeden posiada 12 kondygnacji, a drugi 8. Łączna powierzchnia obiektu to natomiast 5 239 metrów kwadratowych. W sumie w domu studenckim znajdzie się 214 łóżek.

Solec 22 to jeden z naszych ulubionych projektów. Jest świeży, nowoczesny i dopasowany do oczekiwań pokolenia Z. Budynek stylistycznie nawiązuje do naszego najbardziej znanego akademika U Průhonu w Pradze. Chcemy, aby warszawski dom studencki stał się najlepszym i najchętniej wybieranym obiektem tego typu w Polsce, zarówno ze względu na lokalizację, design, jak i profesjonalną obsługę - mówi Zdena Noack, dyrektor zarządzająca Zeitraum Student Housing.