Buspas na Puławskiej. Będzie luźniej w autobusach. W końcu pojadą pojazdy przegubowe. Wciąż jednak nie wszędzie. Dlaczego?

Buspas ma już ponad rok

18 października minął rok od momentu rozpoczęcia funkcjonowania buspasa na ulicy Puławskiej. To zdecydowanie najdłuższy buspas w mieście. Ciekawe wyliczenia na temat tego jak sprawdza się to rozwiązanie przedstawił stołeczny ratusz:

Dziś osoby kierujące się rano w kierunku Warszawy jadą ulicą Puławską ok. 19-21 minut

wcześniej taka podróż trwała 32-35 minut.

W skali miesiąca to – tylko w tym kierunku – blisko 4 godziny i 45 minut zaoszczędzonego czasu. Pasażerowie korzystający w szczycie popołudniowym z buspasa w kierunku Piaseczna oszczędzają do 15 minut dziennie. Przekłada się to na szacunkowe 5 godzin i 30 minut oszczędności czasu miesięcznie.

Buspas w październiku 2022 roku Krystian Dobuszyński

Jest jednak inny duży problem. Autobusy na trasie są często przepełnione. Z jednej strony potwierdza to popularność rozwiązania, które wprowadzono, ale z drugiej powinno być od razu bodźcem do przeprowadzenia zmian. Wzrost liczby pasażerów na ulicy Puławskiej wyniósł we wrześniu 2023 roku 18,1 procent, w odniesieniu do września poprzedniego roku; przy czym we wszystkich autobusach WTP ten wzrost wyniósł 3,5 proc. To oznacza, że niemal 15 procent to nowi pasażerowie, którzy skorzystali z podróży autobusem – zamiast samochodem – na tej trasie.