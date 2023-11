Najdroższy apartament w Polsce znów na sprzedaż. "Król spekulacji" zarobi na nim 25 mln zł?

Najdroższy w Polsce, apartament usytuowany na jednej kondygnacji, został sprzedany. Luksusowy penthouse mieści się w Złotej 44 i co ciekawe jest to ostatnie mieszkanie sprzedane w tym budynku na rynku…

Jeśli faktycznie nieruchomość zostałaby sprzedana za 50 milionów złotych, to Rafał Zaorski zrobiłby na niej złoty biznes. W ciągu półtorej roku zarobiłby ponad 100% zainwestowanej kwoty. To pokazuje w jak przerażającym tempie rosną ceny nieruchomości luksusowych w Warszawie. Przy założeniu sprzedaży apartamentu za równe 50 mln zł, osiągnąłby on rekordową cenę... ponad stu tysięcy złotych za metr kwadratowy.

Jak wygląda mieszkanie Rafała Zaorskiego?

Fasada apartamentowca jako jedna z pierwszych w Polsce zaprojektowana została w technologii Triple Glass Unit dzięki czemu zapobiega utracie ciepła z wnętrza budynku. Specjalna powłoka kontroli słonecznej ogranicza nadmierną ilość promieni przedostających się do pomieszczeń. Pozwala to obniżyć koszty i zużycie energii aż o 20%, co z kolei przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.