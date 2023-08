Rozkopano drogę rowerową a objazd wyznaczono jezdnią, którą rowerzyści nie mogą jechać. Niebezpieczny absurd przy obwodnicy

W weekend, jak zwykle przy okazji dobrej pogody, trasa cieszyła się dużym zainteresowaniem i mnóstwo rowerzystów łamało zakaz, ale jednocześnie kierowało się zgodnie z wskazanym objazdem. - Prace prowadzone są przez naszego wykonawcę natomiast droga serwisowa po wybudowaniu została przekazana w zarząd miasta i to Warszawa odpowiada za organizację ruchu - przekazuje Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA.

Wzdłuż Południowej Obwodnicy Warszawy przebiega wzdłuż Ursynowa i Wilanowa droga serwisowa. Zaraz za skrzyżowaniem trasy S2 z ulicą Przyczółkową, czyli przy węźle "Warszawa Wilanów" w kierunku Wisły rozkopano chodnik oraz drogę dla rowerów wzdłuż trasy. Nie byłoby w tym nawet nic dziwnego, ponieważ różne prace remontowe czy utrzymaniowe prowadzone są w takich miejscach dość regularnie. Problem pojawił się jednak w organizacji ruchu. Rowerzyści zostają skierowani na drogę serwisową przeznaczoną dla aut, na której jednocześnie widnieje znak „zakaz wjazdu rowerów”. Wygląda to trochę absurdalnie.

Gdy dopytujemy czy to miasto powinno zmienić znaki lub uwzględnić usunięcie zakazu, potwierdza, że to zadanie stołecznych urzędników. Czy lepsze oznakowanie by się przydało? Z pewnością uczuliłoby kierowców, którzy w tym miejscu poruszają się często w dużą prędkości. Dodatkowo jadąc od ul. Przyczółkowej w kierunku Wisły wyjeżdżają z łuku i mają gorszą widoczność. Tymczasem teraz wszyscy rowerzyści jadący w tym samym kierunku muszą przeciąć jezdnie.

naszemiasto.pl

Ulica nie widnieje na stronie Zarządu Dróg Miejskich - wśród zarządzanych przez miejską instytucje. To z kolei oznacza, że musi przypadać w gospodarowaniu dzielnicy Wilanów. Próżno jednak szukać rzecznika dzielnicy, a nikt nie podnosił też słuchawki w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Wilanów. Odpowiedzialnych za obecną organizację ruchu zatem brak. Mamy tylko nadzieję, że nie dojdzie tu do żadnego wypadku ani tragedii. Może tekst o tym miejscu dotrze natomiast do kogoś kto będzie w stanie sytuację w tym miejscu poprawić.