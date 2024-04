Food trucki opanowały Warszawę. Trwa IV Wolski Festiwal Streetfoodu. Na miejscu jedzenie z całego świata i wiele atrakcji

IV Wolski Festiwal Streetfoodu

W piątek 12 kwietnia wystartował IV Wolski Festiwal Streetfoodu. Impreza będzie trwać przez cały weekend w parku im. E. Szymańskiego. Zakończy się w niedzielę 14 kwietnia o godzinie 20:00.

- Z wielką przyjemnością zapraszamy na "IV Wolski Festiwal Streetfoodu". Będziemy Was karmić wszystkim, co najlepsze i różnorodne, a przede wszystkim robione z pasją do jedzenia i karmienia - piszą organizatorzy, MJ Events.

Kucharze oferują dania z całego świata. Jest kuchnia polska, włoska, hiszpańska, azjatycka i wiele więcej. Oprócz tego czekają inne atrakcje:

strefa chillout,

dmuchańce,

muzyka,

eksplozja Kolorów.

Każda edycja tego wydarzenia przyciąga tłumy mieszkańców. Podobnie jest teraz. Zobaczcie, jak wygląda IV Wolski Festiwal Streetfoodu: