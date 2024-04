Nowy system biletowy w Warszawie

8 kwietnia rozpoczęły się spotkania dialogowe z oferentami. Spotkania zostały podzielone na pięć bloków tematycznych: wymagania funkcjonalne i techniczne, drugim jest przygotowanie do wdrożenia i wyposażeniem taboru. Trzeci blok dotyczy zachowania ciągłości działania, czwarty to zapisy umowne, a ostatni dotyczy promocji projektu i informowania mieszkańców o zmianach. Spotkania mają się zakończyć z końcem maja, a wtedy miasto czeka już na konkretne oferty, które będzie poddawać analizie by wybrać dostawcę nowego systemu.

Wielka zmiana także dla mieszkańców

Ta zmiana to olbrzymie wyzwanie dla miasta. Do historii przejdą kartonikowe bilety z paskiem magnetycznym, pojawi się zupełnie nowy system biletowy, który ma za zadanie upraszczać płatności za bilety i ujmować wszystkie nowoczesny formy płatności - Blik, NFC etc. Powstanie centralne konto pasażera, do którego będzie można przypisać dowolne urządzenie zbliżeniowe. System pozwoli także zaplanować podróż - wskaże najkorzystniejszą trasę, którą zmieni w razie konieczności. - Obecny system ma już ponad 20 lat i jest niestety przestarzały. W momencie wprowadzania był nowoczesny, ale wiemy jak szybko rozwija się technologia - mówił wiceprezydent Michał Olszewski.

Aleksy Witwicki

Z tego też względu wykonawca ma świadczyć usługę przez okres 10 lat. Co potem? - Może się okazać, że za 10 lat to będzie już przestarzały system, tak szybko następują zmiany na świecie. Dlatego nie chcemy iść w model kupowania systemu dla siebie, a w model operatorski. To firma jest też zainteresowana wdrażaniem nowych rozwiązań, w trakcie trwania umowy - dodaje Olszewski. Jak wyjaśniał, jednym z obserwowanych przez stolicę Polski miast jest Londyn. Operator ma wziąć na siebie koszt wdrożenia systemu.