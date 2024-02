Co dalej z Teatrem Rozmaitości? Ratusz nie rezygnuje z tej inwestycji. Będzie podzielona na etapy

Wiemy co z budową Teatru Rozmaitości w centrum Warszawy. Po otwarciu ofert w poprzednim przetargu inwestycja niemal zawisła na włosku. Oferty były nawet dwukrotnie wyższe niż zakładany przez inwestora budżet. Ratusz ma jednak plan by podzielić inwestycję na etapy i jej nie wstrzymywać. Kolejne postępowanie już wkrótce.

Warszawy nie stać aktualnie na pełną realizację TR

Przypomnijmy, że najtańsza oferta wyniosła około 700 mln zł. - Na pewno nie zaakceptujemy tego przetargu, bo nas po prostu na to nie stać – mówił wówczas prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Nawet jednak powtórzenie przetargu dawało małe szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia. Ratusz jednak nie chciał tego odpuszczać, bo teatr to element zmian w rejonie Placu Defilad i całym centrum, a Nowe Centrum Warszawy to flagowe przedsięwzięcie ekipy prezydenta Trzaskowskiego.

Prezydent poruszył temat Teatru Rozmaitości na spotkaniu z dziennikarzami. - Generalnie rzecz biorąc my tę część podziemną TR-u realizujemy tak, żeby wszystko było skoordynowane z tym co się dzieje jeżeli chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesne - mówił. Dodawał ponownie, że miasta nie stać w tym momencie by wyłożyć na ok. 700-800 milionów złotych, ale sprawą otwartą jest poprawa sytuacji samorządu w przyszłości. Na to jednak ratusz nadal czeka.

Inwestycja podzielona na dwa etapy

- Obecnie przygotowujemy postępowanie przetargowe tzw. etapu I, czyli wszystkich instalacji podziemnych. Chodzi o to, żeby mieć otwartą możliwość kontynuacji tej budowy w sytuacji dopięcia finansowania. Te wszystkie prace, które będą realizowane teraz mają nam pozwolić zrealizować całość placu Defilad, tej okolicy Teatru Rozmaitości i muzeum - mówił natomiast wiceprezydent Michał Olszewski. Do dobudowania będzie zatem sama bryła budynku, bowiem już teraz mają być gotowe wszystkie instalacje, także obsługa MSN. Jak słyszymy rozpisanie przetargu, za który odpowiedzialny będzie Teatr Rozmaitości, to kwestia kilku tygodni. Na razie publicznej informacji o postępowaniu przetargowym nie ma.

Ale jak przyznał wiceprezydent Olszewski toczą się jeszcze rozmowy jaki zakres będzie prac w etapie I, który pozwoli uzyskać pozwolenie na użytkowanie. - Chodzi techniczny podział dokumentacji - mówił. Jak słyszymy nie ma możliwości, żeby cała operacja zakończyła się w tym roku, jest jednak szansa na przyszły rok. - Realizacja, po podpisaniu umowy z wykonawcą, to prawdopodobnie ok. 18 miesięcy - mówił wiceprezydent Olszewski.

Wideo Strefa Biznesu: Co dalej z cenami sprzętu AGD?