Mieszkańcy Białołęki wciąż czekają na buspas na ul. Głębockiej. Radny dostał odpowiedź: nadal nie ma harmonogramu prac

Białołęka chce szybciej dostać się do metra

Jak pisaliśmy jeszcze w 2022 roku, prace na ul. Głębockiej miały ruszyć w 2023 roku, we współpracy z firmą Atrium. W tym celu ZDM zawarł umowę partycypacyjną, na mocy tej umowy inwestor, przekazał środki na realizację zadania polegającego m.in. na budowie buspasów. Ulica zostanie poszerzona o buspasy umożliwiające szybkie połączenie Zielonej Białołęki z metrem. Chodzi o zwiększenie punktualności autobusów, żeby stały się bardziej przewidywalnym środkiem transportu. Tak stało się chociażby po wytyczeniu buspasa na ul. Puławskiej. Inwestycja na prawym brzegu Wisły jest jednak opóźniona.

- Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji (inwestor przekazał już dokumentację, jednak w związku ze zgłoszonymi przez nas uwagami musi ją uzupełnić) niezwłocznie rozpoczniemy przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót w terenie. Wówczas będzie znany harmonogram prac związanych z wyznaczeniem buspasa - czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego Białołęki, Filipa Pelca, w tej sprawie. Jak mówi nam radny, jego zdaniem inwestycja powinna być skoordynowana i przygotowana na otwarcie bródnowskiego odcinka drugiej linii metra, ale tak się nie stało.- To jest najwygodniejsze połączenie do metra dla mieszkańców tej części Białołęki. Buspas musi powstać, żeby skrócić czas przejazdu i ułatwić poruszanie się mieszkańcom - dodaje.