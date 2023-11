W połowie października GDDKiA ogłosiła przetarg na prace projektowe dla odcinka trasy S7 pomiędzy Kiełpinem a Warszawą. Już niedługo może się okazać, że będzie to jedyny brakujący odcinek z Warszawy w kierunku Trójmiasta. W ramach inwestycji mają powstać dwa około kilometrowe tunele na terenie Bielan i Bemowa. Co z węzłem "Janickiego"?

Północna wylotówka z Warszawy. Na razie prace projektowe

Na ostatniej radzie Warszawy przyjęto uchwałę w sprawie podjęcia współdziałania stolicy z gminą Izabelin i gminą Stare Babice w pracach polegających na przygotowaniu dokumentacji dla budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł "Janickiego" (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie. To pokłosie tego, że drogowcy przymierzają się do projektowania trasy S7. Jest już przetarg, a wciąż nie wiadomo co z węzłem "Janickiego". Przedmiotem zamówienia w przetargu jest zaprojektowanie oraz uzyskanie decyzji wymaganych do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych na budowie trasy S7 od miejscowości Kiełpin do wpięcia w dzisiejszą trasę S8 w Warszawie. Chodzi o 13 kilometrów nowym śladem, nowa trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu - na niektórych fragmentach cztery. Cztery pasy znajdą się w dwóch, kilometrowych, tunelach. Jeden z nich na Bielanach i jeden na Bemowie. - Budowa drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy to inwestycja, na którą mieszkańcy stolicy, ale także podwarszawskich Łomianek, czekają od wielu lat - zwracał uwagę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Brakujący element trasy S7 oraz Wschodnia Obwodnica Warszawy (trasa S17) to ostatni fragment trasy ekspresowej w obrębie stolicy. Trasa o długości około 12,9 km w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie. Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli, pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wznosie się ponad teren nad drogą ekspresową S8.

Co poza tunelami?

Pomiędzy tunelami na etapie prac koncepcyjnych przewidziano węzeł Warszawa Chomiczówka, a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł Warszawa Północ. W ramach inwestycji powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne. Planowane są też przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Co ciekawe, zwycięzca przetargu ma skoordynować prace z miastem w zakresie budowy węzła z trasą N-S oraz harmonogramem jej powstawania. Obecnie jednak miasto nie prowadzi w tej kwestii żadnych prac.

W opisie przedmiotu zamówienia znajdziemy też między innymi listę węzłów. Należy zaprojektować następujące węzły na tym odcinku trasy S7: "Kolejowa",

"Wólka Węglowa",

"Janickiego",

"Generała Maczka",

"NS" (węzeł łączący drogę ekspresową S7 z istniejącą drogą ekspresową S8). Projektant musi też jednak zaprojektować rozwiązania uwzględniające warianty w których: nie będzie węzła "Janickiego",

nie będzie węzła "Generała Maczka",

nie będą zrealizowane oba ww. węzły.

Trudne połączenie z trasą S8

Analiza projektowa ma też uwzględniać 2 warianty rozwiązań docelowych oraz tymczasowych dla węzła NS. Dotychczasowe analizy wskazują bowiem, że połączenie tras może generować niekorzystne lub niedopuszczalne warunki ruchu dla trasy S8. Przepustowość trasy S8 może być zbyt mała. Przypomnijmy, że to trasa z największym ruchem dobowym aut w Polsce - właśnie na odcinku w północnej Warszawie.

Wykonawca określić ma propozycje usprawnień na istniejącej drodze ekspresowej S8, które obejmą odcinek od węzła "Warszawska" do węzła "Prymasa Tysiąclecia". Czy na trasie pojawi się dozowanie ruchu? Czy żeby wjechać na trasę S8 z trasy S7 będzie konieczne poczekać na zielone światło? Na czym polega tego rodzaju rozwiązanie opisywaliśmy poniżej. O tym kto zaprojektuje trasę przekonamy się już wkrótce. 20 listopada o 12:00 zakończono możliwość składania ofert. Kiedy trasa powstanie? Tego póki co nie wiadomo. Jeśli przetarg uda rozstrzygnąć się na przełomie roku i podpisać umowę to być może projekt powstanie do 2026 roku. Następnie przetarg i budowa. To oznacza, że pełna trasa S7 może być gotowa dopiero w pobliżu 2030 roku.

