Kolejne opóźnienie remontu linii średnicowej. Warszawa dogadana w sprawie łącznika w centrum. Co z "patelnią"?

Remont linii średnicowej znowu opóźniony?

Jak pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku PKP PLK w swoim harmonogramie zakładało rozpoczęcie utrudnień w ramach 1 fazy remontu warszawskiej linii średnicowej wraz z początkiem 2025 roku. Całość według nich miała potrwać cztery lata. W grudniu słyszeliśmy z kolei, że najtrudniejszy fragment remontu, przebudowa tunelu pod centrum miasta i mostu na Wiśle, miałaby przypaść na lata 2028-2030. Czy to możliwe? Ratusz nadal czeka na odpowiednie informacje ze strony kolejarzy.

Jak tłumaczy nam wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski, ratusz spodziewał się, że półtora roku temu (by utrzymać harmonogram uwzględniający początek prac w 2025 roku) PKP PLK złoży wniosek dotyczący decyzji o lokalizacji linii kolejowej. Do dzisiaj taki wniosek nie wpłynął i nie był konsultowany z urzędem miasta np. w zakresie podziałów geodezyjnych na pl. Defilad. Ze swojej strony na odcinku centralnym, miasto prowadzi prace inwentaryzacyjne. - Jest trochę problem personalny po stronie wykonawcy. My czekamy teraz na decyzję odnośnie przyszłości tej inwestycji od PKP PLK i (informację - red.) w jakim terminie ona będzie realizowana. My zasygnalizowaliśmy szereg problemów, które są na odcinku centralnym - mówi Olszewski.