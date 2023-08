Remont linii średnicowej w Warszawie. Centrum rozkopane i nieprzejezdne. Naprawdę uciążliwe remonty dopiero przed nami

Remont wiaduktów trasy Łazienkowskiej, zamknięta Puławska czy zwężona Sobieskiego, zamknięta ulica Kasprzaka, utrudnienia na Przyczółkowej z powodu remontu Branickiego. To jest tak naprawdę nic. Dopiero podczas remontu linii średnicowej w Warszawie poznamy prawdziwą uciążliwość remontów i objazdów. Sparaliżowane zostanie niemal całe stołeczne centrum. W zamian jednak otrzymamy linię kolejową o przepustowości porównywalnej z metrem i w końcu realną zmianę w aglomeracyjnych połączeniach kolejowych. Znamy już wstępny podział fazowania remontu linii średnicowej.

Informacje na temat fazowania tej ogromnej inwestycji, a także prognozowanych terminów, udostępnił Jarosław Hirny-Budka, radny gminy Michałowice. - Dostałem z miasta informację publiczną o odebranej ostatnio aktualizacji założeń do zmian w warszawskiej organizacji ruchu wskutek remontu tunelu średnicowego. Dokument jest datowany na 28 kwietnia - wskazał. Dokument zawiera aż 6 możliwych scenariuszy. Podkreślmy jednak, że to opracowanie mające na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót na funkcjonowanie miasta przygotowane dla ratusza przez Databout. Przyjmijmy więc, że tegoroczna aktualizacja (z kwietnia) to prawdopodobnie najświeższe dane otrzymane przez stolice od PKP PLK. Oznaczałoby to, według kolejarzy, rozpoczęcie utrudnień w ramach 1 fazy remontu średnicy wraz z początkiem 2025 roku. Całość według nich ma potrwać cztery lata. Utrudnienia i remonty przewidywane są do końca 2028 roku. Czy wykonanie tak ogromnej inwestycji w tym czasie jest możliwe? Przypomnijmy, że zakończenie remontu dworca Warszawa Zachodnia ostatecznie opóźnione będzie o około rok. Podobieństwa? Prace przy prowadzonym nadal częściowo ruchu, ogromna skala, inwestor.

Utrudnienia

Faza 1AB - remont linii dalekobieżnej, szacowany na 14 miesięcy

Od samego początku będzie konieczne zamknięcie ruchu w Al. Jerozolimskich od Ronda Dmowskiego do mostu Poniatowskiego. Ruch tramwajowy również wstrzymany, od ronda do stacji Warszawa Powiśle. Co ciekawe, na wysokości wieżyczek mostu powstanie tymczasowy przystanek tramwajowy, który ma umożliwić dojazd na lewy brzeg Wisły z Pragi. Autobusy skierowane oczywiście na objazdy chociaż miasto chciałoby, żeby mogły przejechać Al. Jerozolimskimi. W pierwszym etapie planowany jest także remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Kruczkowskiego i jej zamknięcie, a także przebudowa wiaduktu nad Wybrzeżem Szczecińskim i nad Targową. Na Targowej utrzymany zostanie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, w pełni utrzymany zostanie ruch pieszy. Natomiast na Wybrzeżu Szczecińskim planowane jest zamknięcie ruchu drogowego i ograniczenie go w ciągu Zamoyskiego. Dodatkowo w tym czasie budowa nowej estakady kolejowej nad ul. Kijowską. Zamknięcie na ok. pół roku wschodniej jezdni ww. ulicy. W celu zapewnienia ciągłości ruchu drogowego objazd bypassem zlokalizowany na pasie środkowym pod obiektem

Faza 1C - remont linii dalekobieżnej, szacowany na 10 miesięcy W kwestii głównego odcinka tj. Al. Jerozolimskich od mostu do Ronda Dmowskiego planowane są te same komplikacje. W tym etapie remont przejdą kolejne wiadukty: na Solcu oraz nad ul. Siwca i nad Targową (jezdnia środkowa). Planowane jest zamknięcie ruchu drogowego w ciągu ul. Solec, objazdy Kruczkowskiego i Ludną, ruch autobusowy Al. 3 Maja. Utrzymanie ruchu na Wybrzeżu Kościuszkowskim z krótkoterminowymi włączeniami. Zamknięcie czeka także ulicę Ryszarda Siwca i ograniczenie na Targowej. Ruch pod wiaduktem nad Zamoyskiego po jednym pasem ruchu dla każdej jezdni. Ruch na Targowej ograniczony w kierunku Pragi Południe. Dodatkowo budowa nowej estakady kolejowej nad ul. Kijowską. Zamknięcie na ok. pół roku zachodniej jezdni ww. ulicy. W celu zapewnienia ciągłości ruchu drogowego objazd bypassem zlokalizowany na pasie środkowym pod obiektem. PKP PLK Faza 2AB - remont linii podmiejskiej, szacowany na 12 miesięcy

W ramach tej części przebudowy, wraz z remontem tunelu, powstawać będzie przystanek Warszawa Nowy Świat w rejonie dzisiejszego Ronda de Gaulle'a (rondo zniknie). Przyjmuje się zamknięcie północnej jezdni Al. Jerozolimskich na wysokości stacji Warszawa Śródmieście, a także kontynuacje zamknięcia ruchu drogowego i tramwajowego w Al. Jerozolimskich od Ronda Dmowskiego do Wybrzeża Kościuszkowskiego. Zamknięta zostanie też wschodnia jezdnia ul. Emilii Plater. Ruch przeniesiony na zachodnią jezdnię. W tym etapie powstawać też będzie stacja Warszawa Solec i remontowany wiadukt nad Kruczkowskiego. Ponownie będzie konieczne zamknięcie ulicy i stworzenie objazdów. Po stronie praskiej kontynuacja prac i utrudnień z poprzedniego etapu.

Faza 2C - remont linii podmiejskiej, szacowany na 12 miesięcy Kontynuacja prac nad stacją Warszawa Nowy Świat, przebudowa stacji Warszawa Ochota. Kontynuacja dotychczasowych prac i utrudnień, w tym zamknięcia jednego pasa ruchu jezdni północnej Al. Jerozolimskich od Towarowej do Żelaznej (przebudowa Warszawa Ochota). Ponowne zamknięcie ul. Solec w związku z przebudową wiaduktu, objazdy Kruczkowskiego i Ludną, ruch autobusowy Al. 3 Maja. Utrzymanie ruchu na Wybrzeżu Kościuszkowskim z krótkoterminowymi włączeniami. Przebudowa wiaduktu nad Wybrzeżem Szczecińskim i Targową (dwie jezdnie). Ponownie zamknięcie Wybrzeża Szczecińskiego dla ruchu drogowego, ograniczenie ruchu w ciągu ul. Zamoyskiego i ul. Targowej (jeden pas ruchu dla każdej jezdni - podobnie na Zamoyskiego).

Komunikacja miejska

Jak wynika z dokumentu, miasto przygotowuje się też do zintegrowania swoich inwestycji na ten okres z planami kolejarzy. Większość projektu "Nowego Centrum Warszawy" pozostaje jednak bez zmian. W styczniu tego roku ustalono remont, że ulicy Grzybowskiej zrealizowany zostanie w latach 2026-2027 (50% przepustowości od Al. Jana Pawła II do ul. Karolkowej). Natomiast w czasie remontu linii średnicowej nie będzie przebudowy Placu Narutowicza. Przygotowano też schemat objazdów dla komunikacji miejskiej - zarówno linii tramwajowych i autobusowych. To jednak bardzo wstępny plan, który nie zakłada np. łączenia (fuzji) kilku linii (np. zwiększając częstotliwość), prawdopodobnego tworzenia licznych nowych tymczasowych, być może dzielenia linii (jak obecnie SKM), nie przewidziano niektórych nowych odcinków trasy tramwajowej na dworzec Warszawa Zachodnia.

Reasumując, kolejarzy i miasto, a w zasadzie jego mieszkańców, czeka wielkie wyzwanie. Będzie potrzebne dużo cierpliwości i zrozumienia dla prowadzenia wszystkich prac i ogromnych nakładów by zrealizować wszystkie prace zgodnie z planowanym obecnie harmonogramem. Warto przy okazji przypomnieć, że po zakończeniu remontu linii średnicowej zmienią się nie tylko realia pod ziemią. Warszawa zyska więcej szybkich połączeń kolejowych przez centrum, ale także nad ziemią krajobraz ulegnie zmianie bowiem ratusz planuje całkowitą przebudowę Al. Jerozolimskich. Pozostaje też mieć nadzieje, że remont linii średnicowej się nie wydłuży i najważniejsze utrudnienia faktycznie potrwają nie więcej niż zakładane 4 lata.