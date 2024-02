Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie. Ruszył montaż zadaszenia nad odkopanymi fundamentami. Prace potrwają około 15 dni

Minister podkreślił, że na placu Piłsudskiego "znajduje się jedyna rzecz, która - po tych wszystkich bojach politycznych - łączy Polaków". Bartłomiejowi Sienkiewiczowi chodziło o Grób Nieznanego Żołnierza, którego nazwał "ołtarzem ojczyzny".

Nie może być tak, że ołtarz ojczyzny z jednej strony ma hotel z kasynem, a z drugiej - biznesowe centrum. To nie jest otoczenie ołtarza ojczyzny. To jest ostatnia wielka rana powojenna Warszawy. Blizna, którą trzeba w jakiś sposób zaleczyć. Ta przestrzeń musi być zabudowana. Ołtarz ojczyzny musi być otoczony w sposób godny i wydaje mi się, że to moje przekonanie nie jest moim indywidualnym przekonaniem, tylko odruchem większości Polaków - przekazał minister na antenie "TOK FM".