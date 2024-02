Warszawa zacznie walczyć z graffiti w Śródmieściu? Stołeczny konserwator spotkał się z mieszkańcami w tej sprawie

Pilotaż na ulicy Chmielnej

- Zleciliśmy opracowanie programu prac konserwatorskich dla wszystkich 33 adresów ul. Chmielnej (od Nowego Światu do pasażu Wiecha). Przekazaliśmy je zainteresowanym wspólnotom - czytamy na Faceooku Stołecznego konserwatora. Jak słyszymy od Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków, jest wola do współpracy ze strony wspólnot. - Wczorajsze spotkanie dotyczyło pomocy wspólnotom. Chcemy ułatwić im proces uzyskania pozwoleń od wojewódzkiego konserwatora na czyszczenie budynków w przypadku takich zniszczeń. To też kwestia finansowa. Chodzi o zmianę przepisów w taki sposób, żeby można było uzyskać dotację na doprowadzenie do porządku elewacji - tłumaczy nam Krasucki. Ulica Chmielna ma być pilotażowym miejscem jeśli chodzi o takie rozwiązanie