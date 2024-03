Wspólnota wydzierżawiła parking i drogę dojazdową. Sąsiedzi nie mogą zatrzymać się nawet na minutę. Mandaty na kilkaset złotych

Od 7 lat nie mogą podjechać pod dom

Dzielnica zwraca uwagę, że wspólnota Boya-Żeleńskiego 4 dzierżawi od ZGN Śródmieście teren podwórka od strony wschodniej budynku. Problem w tym, że jedna z klatek schodowych ma dostęp tylko do wyjścia po zachodniej stronie. I to tu pojawia się problem. - Nie ma chyba kamer, więc prawdopodobnie ktoś musi obserwować ten teren i szybko dzwonić do firmy, która operuje na parkingu, gdy tylko ktoś wjedzie i się tu zatrzyma. Wszystko rozbija się o identyfikatory mieszkańca - słyszymy. Nie ma możliwości zatrzymania na minutę, pięć minut czy zapłacenia za to by jednorazowo podjechać. - Jeśli ktoś ma meble do wyniesienia lub wniesienia albo jakiś inny problem czy nagłą sytuację to czeka go mandat albo kombinowanie, gdzie zostawić samochód - opowiada nam mieszkaniec.