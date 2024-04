Czy nowy meczet powstanie w Warszawie? Muzułmańska fundacja zbiera środki na świątynie na Ochocie

Trzeci meczet w Warszawie?

Obecnie w Warszawie znajdują się dwa meczety. Jeden znajduje się w dzielnicy Wilanów na ul. Wiertniczej, a drugi na Ochocie - jest to Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie przy ul. Bohaterów Września. Odwiedzaliśmy tamtejszy meczet chociażby w 2017 roku. Czy to oznacza, że na Ochocie wkrótce będą dwa meczety? W filmie zamieszczonym na profilu fundacji dr Amjad Qourshah używa terminu meczet, ale na tablicach opowiadających o projekcie widać nazwę Centrum Edukacji i Integracji. Zwyczajowa nazwa "meczet" prawdopodobnie odnosi się do faktu, że znajdzie się tam miejsce do modlitw zgodnie z wytycznymi islamu. Samo centrum nie ma być jednak stricte świątynią, a kompleksem dla muzułmanów.