Warszawski sklep, który pomaga. Zrobicie tam zakupy z miłością. Co tam można kupić i komu pomóc w Sklepowisku? Joanna Postrzednik

Sklepowisko to sklep charytatywny, który znajduje się na Bródnie w Warszawie. Można tam kupić niemal wszystko, w bardzo atrakcyjnych cenach. Ale nie to jest najważniejsze. Każdy, kto zrobi tam zakupy, przyczynia się do pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.