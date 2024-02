Gratka dla podróżujących LOT-em i klientów Banku Pekao S.A. Nowa opcja dla zbierających mile w Miles&More Redakcja Warszawa

We wtorek 20 lutego na Lotnisku Chopina w Warszawie odbyła się konferencja Banku Pekao S.A. oraz PLL LOT. Była to okazja do uroczystego ogłoszenia współpracy, w ramach której klienci banku mogą zbierać mile w Miles & More płacąc kartami kredytowymi. Szczegóły poniżej.