Nowe windy na stacji metra Pole Mokotowskie gotowe do użytku dla podróżnych. Trwa modernizacja najstarszego odcinka linii M1

Metro wymienia windy na najstarszym odcinku

Dwie nowe windy zostały wybudowane po obu stronach al. Niepodległości, przy już istniejących zejściach do metra na wysokości ulicy Giordana Bruna. Można nimi zjechać na poziom antresoli, a potem przejść do trzeciej nowej windy – na peron stacji. - W ramach modernizacji infrastruktury metra realizujemy szereg inwestycji, które poprawiają bezpieczeństwo na terenie stacji oraz w ich pobliżu. Działania te prowadzimy w celu poprawy dostępności transportu publicznego w stolicy dla wszystkich jego użytkowników - mówił Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Wśród działań miasta mówił o wymienianiu oświetlenia, instalowania nowego oznakowania dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dobudowaniu kolejnych wind. Stacja Pole Mokotowskie powstała niemal 30 lat temu, razem z pierwszym oddanym do użytku odcinkiem linii metra M1. Obowiązywały wówczas inne standardy budowy takich obiektów i windy – ułatwiające dostanie się na stację osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i podróżującym z dziećmi w wózkach – zbudowano tylko po jej południowej stronie. Przez lata podobny problem był na stacji Racławicka. Tam winda na antresolę była po jednej stronie Al. Niepodległości. Potem wybudowano dźwig, który się nie sprawdzał i po kilku latach znowu trzeba było go wymienić na windę.

Co się zmieniło na Polu Mokotowskim?

Winda po wschodniej stronie al. Niepodległości (przy budynkach Szkoły Głównej Handlowej) znajduje się między dwoma zejściami do metra. Można nią dostać się bezpośrednio do korytarza antresoli stacji. Winda po drugiej stronie ulicy (czyli po zachodniej stronie al. Niepodległości) nie mogła być umiejscowiona w podobny sposób, ponieważ pomiędzy dwoma zejściami do stacji jest wlot ulicy G. Bruna. Dlatego została wybudowana przy północnym zejściu (bliższym ulicy Stefana Batorego), a do korytarza antresoli prowadzi – zbudowany za ścianą schodów – dodatkowy korytarz.

Nowe windy na stacji Pole Mokotowskie UM Warszawa

- Trzecia winda znajduje się za linią bramek wejściowych. Zwiezie ona pasażerów na peron ze specjalnie zbudowanej platformy nad schodami peronowymi. Z antresoli stacji prowadzi do niej korytarz wzdłuż schodów - mówiła Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy. W ramach inwestycji, na głowicy północnej stacji, zamontowane zostało nowe oznakowanie dotykowe w postaci żłobionych płyt prowadzących i płyt z guzkami z kamienia naturalnego. Są tu również zaktualizowane (uwzględniające nowe windy) mapy tyflograficzne, czyli drukowane w sposób wypukły i z opisami w formie pisma punktowego Braille’a.