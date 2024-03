Ryanair zabiera kolejne samoloty z Modlina. Przewoźnik uderza we władze lotniska. Czy to koniec wieloletniej współpracy?

Pojemność pasażerska w Modlinie będzie niższa o 20% w porównaniu z ubiegłym latem, co skutkuje utratą ponad 500 tys. miejsc, 10 bezpośrednich połączeń oraz ograniczoną łącznością na kolejnych 15 trasach – co przekłada się na mniejszą liczbę miejsc pracy i obniżone korzyści ekonomiczne dla regionu mazowieckiego (...) Pomimo całkowicie niepotrzebnych cięć w Modlinie, Ryanair potwierdza swoje zobowiązanie do rozwoju siatki połączeń i dostępu do tanich podróży dla polskich konsumentów. Przewoźnik dostarczy +10% wzrost ruchu pasażerskiego (18 mln pasażerów) do Polski tego lata, obsługując ponad 2,000 lotów tygodniowo do i z Polski na 30 nowych trasach (łącznie 300) - czytamy w komunikacie Ryanair.