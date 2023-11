Podwarszawskie miejscowości chwalą się planem przewozów na przyszły rok. Sieć autobusowa jak w dużym mieście

Grodziskie Przewozy Autobusowe pochwaliły się rozstrzygnięciem przetargu na sieć przewozową w podwarszawskich miejscowościach od 2024 roku. Warto na nią zwrócić uwagę, bo to naprawdę dobrze zorganizowana siatka połączeń między kilkoma miejscowościami. Dzięki temu połączenia między mniejszymi miejscowościami pod Warszawą będą bardzo dobrze zorganizowane, ale zadbają też i o dojazd do stolicy.

Grodziskie autobusy - sieć jak w dużym mieście

Grodziskie Przewozy Autobusowe przetarg na nową sieć połączeń podzieliły na cztery elementy. Każda część dotyczyła wybranego pakietu linii. Do każdej z nich otrzymano oferty, z których wybrano najkorzystniejsze. Przetarg udało się rozstrzygnąć za pierwszym razem. Jeśli nie będzie odwołań to zostaną podpisane umowy z operatorami. Zostały nimi prywatne firmy PKS. Przejazdy mają realizować: PKS Tarnobrzeg (obsługa linii 10, 11, 12, 14, 19, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 61, 63, 67 i 80),

PKS Bodzentyn (obsługa linii 15, 16, 18, 21, 22, 28, 45 i 58),

PKS Grodzisk Maz. (obsługa linii 13, 20, 24, 25, 26, 48, 55, 60, 64, 65, 66, 68 i 69),

PKS Grodzisk Maz. (obsługa linii 17, 27, 62 i 78).

Informacje o trasach każdej linii znajdziecie też pod tym linkiem. Poniżej możemy zobaczyć schemat zorganizowania przejazdów pomiędzy m.in. Grodziskiem Mazowieckim, Milanówkiem, Pruszkowem, Błoniem, Żabią Wolą, Brwinowem a Warszawą. Do stolicy będzie można dojechać dwoma liniami. Jedno połączenie bezpośrednio z Grodziska Mazowieckiego (linia 63) oraz z Piastowa (linia 62) przez Pruszków. Autobusy w wielu miejscach przecinają się także z linią WKD. Schemat sieci autobusowej na 2024 rok Grodziskie Przejazdy Autobusowe

Kluczowy będzie rozkład jazdy

W najbliższym czasie systematycznie będziemy zamieszczać na stronie rozkłady jazdy i mapy z przebiegiem tras poszczególnych linii - informuje organizator przewozów. Z opinii pasażerów wyrażanych w mediach społecznościowych wynika jednak, że zapowiada się spora zmiana jakościowa. Na plus. "Oby doszły do skutku te zmiany. To będzie rewolucja moim zdaniem" - czytamy. Inni zauważają, że w dotychczasowej siatce połączeń bywały problemy z taktem, czyli częstotliwością połączeń. Nie były także zintegrowane z pociągami.

"Jako mieszkaniec powiatu dodam jeszcze krytyczny wątek - brak przystanków, nawet w kluczowych miejscach jak przedszkole. Tak różowo więc nie jest" - opisuje ktoś inny. W w komentarzach pojawiają się zresztą słowa krytyki wobec mniejszych gmin o ich zaangażowanie, realizacje linii, przystanków itd. Niemniej wygląda to znacznie lepiej niż wiele połączeń poza dużymi aglomeracjami i dobry punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Część osób zaznacza, że z ich miejscowości GPA oferuje np. lepszy dojazd do Warszawy niż ZTM.

Regularnie rozwijana siatka połączeń

Mamy także doskonałe informacje od przewoźników dotyczące taboru! 1 stycznia 2024 r. na ulice naszego regionu wyjedzie aż 28 (słownie: DWADZIEŚCIA OSIEM) NOWYCH AUTOBUSÓW wyprodukowanych w listopadzie i grudniu 2023 r. przez firmę Mercus, która znajduje się na granicy powiatu grodziskiego i pruszkowskiego w Urszulinie - poinformowało Grodziskie Przewozy Autobusowe.

Łącznie do obsługi wszystkich linii od Nowego Roku potrzebnych będzie niemal 120 autobusów. Obecnie jeździ ich około 80. Wszystkie autobusy mają być przystosowane do przewozu osób o ograniczonej mobilności czy wózków, będą klimatyzowane i wyposażone w system informacji pasażerskiej. Organizator przewozów chwali się, że do prawdopodobnie największe jednorazowe wdrożenie nowych autobusów tego typu w komunikacji powiatowo-gminnej w Polsce. Już na przełomie listopada i grudnia pojawią się plakaty i ogłoszenia informacyjne a także ulotki informacyjne i mapki nowej sieci. Co ciekawe, z przejazdów na liniach 60, 61 i 62, mogą korzystać osoby posiadające imienny bilet okresowy ważny w 1 i 2. lub w 2. Strefie biletowej ZTM Warszawa. Jeśli chodzi o bilety obowiązują podobne ceny podobne do stołecznych. Bilet na wszystkie linie i cały region, miesięczny, kosztuje 100 zł. W przypadku relacji miejskich i gminnych można nabyć tańszy obejmujący tylko interesujące nas połączenia. Szczegóły poniżej. Schemat sieci autobusowej na 2024 rok Grodziskie Przejazdy Autobusowe

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz