Warszawskie Targi Fantastyki 2024. Wielkie święto fanów magicznych światów już wkrótce

Targi Fantastyki powstały z myślą o wszystkich, którzy kochają fantastykę. Początkowo Targi odbywały się w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich , jednakże z czasem zaczęły szybko zyskiwać na popularności i rozrosły się do takich rozmiarów, że wydarzenie przeniesiono do Centrum Targowo-Konferencyjnego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 .

Warszawskie Targi Fantastyki 2024. Co tu się będzie działo?

Już 6-7 kwietnia odbędzie się dwudniowe święto fanów fantastyki. Na odwiedzających będą tu czekać Fantastyczni Wystawcy z mnóstwem stoisk, na których każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie – od zapalonych fanów po nowicjuszy w fantastycznym świecie. To będą targi pełne magii, a wyjątkową atmosferę zapewnią s potkania z autorami, którzy stworzyli pokochane przez fanów fantastyczne światy. To będzie weekend pełen magii, pobudzający wyobraźnię i spełnienie marzeń niejednego miłośnika tego gatunku.

Warszawskie Targi Fantastyki 2024.Dlaczego warto przyjść?

Targi Fantastyki to nie tylko okazja do zdobycia unikatowych przedmiotów, to przede wszystkim miejsce, gdzie można spotkać się twarzą w twarz z ulubionymi twórcami. Na targach pojawi się 12 Fantastycznych Gości – pisarzy, aktorów, twórców gier, komiksów i wszystkich, którzy swoją twórczością ubarwiają rzeczywistością. W Zakątku Autorów będzie czekać na Was m.in. Chloe Gong, autorka, która znalazła się na liście bestsellerów „The New York Times” dzięki powieści “These Violent Delights” oraz jej kontynuacji, “Our Violent Ends”. Pełna rozpiska spotkań autorskich poniżej.