Targi Wielkanocne 2024 już wystartowały. Jakie świąteczne dekoracje można było kupić na tegorocznych targach?

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią święta Wielkiej Nocy. Warszawiacy już powoli zaczęli przygotowania do tego świątecznego czasu i wybrali się w niedzielne popołudnie do Muzeum Etnograficznego, gdzie co roku od ponad 30 lat odbywa się wyjątkowy wielkanocny jarmark. Wydarzenie ściągnęło wielu Warszawiaków, dla których wyprawa po ozdoby świąteczne do muzeum stała się już przedświąteczną tradycją.

Targi Wielkanocne 2024 w Muzeum Etnograficznym

Dekoracje świąteczne na wielkanocny stół. Co można było kupić na tegorocznych Targach Wielkanocnych?

Sztuka ludowa. Pasja przekazywana z pokolenia na pokolenie

Dla artystów ludowych tworzenie dekoracji wielkanocnych to wielka pasja i tradycja. Jedna z twórczyń, Pani Maria Kieleczawa przygotowała na targi jajka techniką batikową, czyli najstarszą metodą tworzenia pisanek. Odkrytą w X wieku na Kijowszczyźnie.

To jest nasza tradycja rodzina. Wszystko odtwarzamy to, co było kiedyś. My Łemkowie jak się rodzimy to wszystko potrafimy, czy śpiewać, tańczyć ,malować, pisać i cokolwiek. Jesteśmy samoucy, ale to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i z mlekiem matki wyssane – podzieliła się z nami Maria Kieleczawa, twórczyni ludowa.

Targi Wielkanocne w Muzeum Etnograficznym to nie tylko okazja do zakupu unikatowych dekoracji i spotkań z twórcami ludowymi z całej Polski, ale również moment, by poczuć zbliżającą się wiosnę i cieszyć się radosnymi przygotowaniami do świąt Wielkiej Nocy. Warszawiacy, którzy w niedzielne popołudnie wyruszyli na poszukiwania wyjątkowych dekoracji, z pewnością nie wyszli zawiedzeni. W atmosferze pełnej ciepła, tradycji i kultury, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie mogliście pojawić się na targach 10 marca, kolejne odbędą się 26 marca w godz. 10:00-16:00.