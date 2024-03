Wystawa Tulipanów 2024. Tutaj można poczuć zbliżającą się wiosnę. Ponad 100 kolorowych odmian kwiatów przyciągnęło tłumy do Wilanowa

XIV Wystawa Tulipanów na Wilanowie to więcej niż tylko wystawa. Wydarzeniu towarzyszy także kiermasz kwiatowo-cebulowy, gdzie można zaopatrzyć się w pamiątkowe bukiety tulipanów lub sadzonki wiosennych kwiatów. Poza tym organizatorzy przygotowali również bogaty program wykładów oraz warsztatów, takich jak: pokazy florystyczne, czy warsztaty tworzenia mydełek rzemieślniczych.

Na wystawie będziecie mieli okazję zobaczyć, szeroką paletę barw i kształtów, jaką oferują te wyjątkowe kwiaty, wyhodowane z pasją przez polskie gospodarstwa ogrodnicze. Czekają na Was różnokolorowe tulipany w ponad 100 odmianach!

Wielka Wystawa Tulipanów to już coroczna tradycja, zwiastująca nadchodzącą wiosnę. Wydarzenie, które od czternastu lat przyciąga tłumy Warszawiaków do Oranżerii Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w tym roku również cieszyło się dużym zainteresowaniem.

XIV Wystawa Tulipanów w Wilanowie, PROGRAM 2024 r.

Praktyczne informacje:

Kiedy: 16–17 marca 2024 r.

Wystawa: 10.00–19.00 (ostatnie wejście: 18.30)

Kiermasz: 10.00–17.00

Gdzie?: Oranżeria (wystawa), Oficyna Kuchenna, Domek Lanciego, Scriptorium Villa Nova, Wozownia (warsztaty), Wil.LAB (warsztaty), online (wykłady)

Bilety: na wystawę – bilet wstępu do parku (normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, bilet „Muzeum za złotówkę” 1 zł dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat, dzieci do lat 6 – bezpłatnie). Udział w warsztatach dodatkowo płatny.