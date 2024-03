Nowa wystawa malarstwa Katarzyny Piriankov „Gardens of Illusion”. Autorka odkryje przed publicznością magię zaczarowanych ogrodów

Artystka przygotowała trzy wyjątkowe sekcje tematyczne. Każda z nich opowiada nieco inną historię:

Wystawa Gardens of Illusion pokazuje twórczą podróż artystki, eksponując jej unikalne podejście do przedstawienia kwiatów jako pewnego rodzaju kanału służącego do przekraczania rzeczywistości. Poprzez trzy odrębne serie Kwiaty zła, Carpe Diem i Timeless artystka zachęca nas do odkrywania delikatnej równowagi między pięknem a znaczeniem – zapowiadają organizatorzy.