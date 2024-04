Plac Konesera zamienił się w wielkie Targowisko Sztuki. Na Pradze trwają wiosenne targi sztuki z pracami artystów z całej Polski Katarzyna Glegoła

W Centrum Praskim Koneser trwa Targowisko Sztuki. Wydarzenie artystyczne odbywające się cyklicznie już od 17 lat. Targowisko Sztuki to święto sztuki dostępnej. Na wiosennych targach znajdziecie artystów prezentujących swoje oryginalne dzieła i rzemieślnicze towary, dostępne do nabycia przez cały weekend. Co ciekawego można kupić na Targowisku Sztuki? Szczegóły w artykule poniżej.