3. edycja „Sztuki Fantastycznej w Warszawie". Odkryte po latach prace Beksińskiego, wspaniały tryptyk Dudy-Gracza i monumentalny Danton

3. edycja „Sztuki Fantastycznej w Warszawie”. Jakie dzieła przygotowano na tegoroczną wystawę?

Obok ośmiu obrazów Zbigniewa Beksińskiego, są trzy obrazy Jerzego Dudy-Gracza, które są prezentowane w Warszawie premierowo. Wcześniej były prezentowane w Krakowie. Jest to wspaniały tryptyk, który jest kwintesencją twórczości Jerzego Dudy-Gracza. Poza tym na wystawie jest sześć obrazów Wiesława Wałkuskiego, mistrza plakatu polskiego, który na potrzeby tej wystawy zgodził się odtworzyć plakat z 1982 roku, będący plakatem do filmu Andrzeja Wajdy – Dawton – podzieliła się z nami dyrektorka muzeum Magdalena Jaworska.

Każdy może zobaczyć coś innego w obrazie. Tak bym chciał, żeby tak właśnie było. Nie, żeby to było nakierowanie na tylko jedno rozwiązanie i koniec, tylko żeby było kilka różnych wyjść, tak jak ja to widzę podczas malowania – o interpretowaniu dzieła opowiedział nam twórca Michał Powałka.

Artyści znani mistrzowie gatunku – Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiński, a oprócz tego obrazy, które powstały w ciągu ostatniego roku od poprzedniej edycji. Jest to bardzo ciekawe dla naszych odbiorców, ponieważ oni rzeczywiście mogą śledzić twórczą pracę artystów z roku na rok i zobaczyć obrazy, które powstały do tego czasu – dodaje dyrektorka placówki.

Ceny biletów

Otwarcie wystawy to dopiero początek podróży po świecie sztuki fantastycznej. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w tej wyjątkowej ekspozycji mogą to zrobić do 23 czerwca 2024 r. Bilety na wystawę są dostępne online oraz stacjonarnie w Muzeum Sztuki Fantastycznej przy ul. Ząbkowskiej 31. Ceny wejściówek wynoszą 30 zł dla biletów ulgowych i 40 zł dla biletów normalnych.