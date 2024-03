3. edycja „Sztuki Fantastycznej w Warszawie” już w ten weekend. Na wystawie unikatowe dzieła Beksińskiego i Dudy-Gracza

Co zobaczymy na wystawie „Sztuki Fantastycznej w Warszawie”?

57 dzieł sztuki – 51 premierowo w Muzeum Sztuki Fantastycznej, aż 46 z nich zostanie pokazanych publicznie po raz pierwszy.

Wśród nich odnajdziemy osiem obrazów olejnych Zdzisława Beksińskiego, które przez lata pozostawały nieodkryte lub znane tylko z czarno-białych fotografii.

Tryptyk Jerzego Dudy-Gracza dedykowany Rafałowi Wojaczkowi, przenoszący widza w intymny świat wrocławskiego poety. Obrazy artysty pojawią się po raz pierwszy w stolicy.

„Danton” Wiesława Wałkuskiego. Obraz, będący inspiracją dla plakatu do filmu Andrzeja Wajdy, po raz pierwszy zostanie zaprezentowany w tak wielkim formacie, ukazując niezwykłą głębię i emocjonalność dzieła.

Wystawa zostanie otwarta już w najbliższą sobotę 23 marca o godzinie 11:00. Pierwsi goście wystawy będą mieli niepowtarzalną okazję do spotkania z większością twórców, których dzieła zostaną zaprezentowane. To wyjątkowa szansa na zrozumienie procesu twórczego i inspiracji stojących za każdym dziełem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w godzinach 11:00 – 12:30. Następne rozpocznie się o godzinie 14:00 i potrwa do 16:00.