„Teściowe wiecznie żywe”. Niebawem premiera komedii Olafa Lubaszenki w Teatrze Kamienica

„Teściowe wiecznie żywe” to sztuka przygotowana specjalnie na 15-lecie Teatru Kamienica, wybrana jeszcze przez śp. Emiliana Kamińskiego.

- Podobno idealna teściowa to taka, która nie dzwoni, nie pisze, nie odwiedza… Znam jednak przypadki, kiedy teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem i jest niezwykle pomocna. Szczególnie w sytuacjach, kiedy powiększa się rodzina. Co by się stało, gdybyśmy mieli szczęście/nieszczęście obcować z naszymi teściowymi w nieskończoność? Hmm… myślę, że wiele zależałoby od charakteru teściowej i jej podejścia do synowej lub zięcia. A jeśli ciekawi Was ten dylemat, zapraszam na nasz najnowszy spektakl „Teściowe wiecznie żywe” – zapowiada Justyna Sieńczyłło, dyrektor Naczelna i Artystyczna Teatru Kamienica.