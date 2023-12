Największy skarb Watykanu w samym sercu Warszawy. Niezwykła wystawa "Kaplica Sykstyńska Dziedzictwo"

Wystawa znajdująca się na terenie stadionu PGE Narodowego to multisensoryczne doświadczenie, które pozwala na zapoznanie się z historią wnętrz budynku, a także z innymi dziełami Michała Anioła. Po raz pierwszy w historii, Kaplica Sykstyńska jest więc przedstawiona w pełnej skali swojego rozmachu.

Po raz pierwszy w historii zobaczymy kaplicę odwzorowaną w swojej naturalnej wielkości. Dzięki temu zapoznamy się z dziełem, jakiego nigdy nie zobaczylibyśmy w samym Watykanie - z bliska. Dzięki wystawie będzie można chłonąć ogrom dzieł, podziwiać geniusz renesansowych twórców wszystkimi zmysłami, bo to jest clou samej wystawy. W opinii wielu osób, będzie to największe wydarzenie kulturalne w Polsce w tym wieku. To będzie prawdziwa uczta - duchowa i estetyczna - zapowiadał w listopadzie Bartłomiej Feluś.